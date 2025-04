O coração e o cérebro político de Brasília na Esplanada

Tudo o que foi genialmente concebido por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer tem uma lógica e um propósito. A Esplanada dos Ministérios não começa na Catedral e termina no Congresso Nacional por acaso.

Há uma razão muito bem pensada pelos brilhantes arquitetos para que a avenida comece pelo seu centro espiritual e termine onde são discutidas e elaboradas as leis e onde tudo pulsa, nos debates entre os 513 deputados e 81 senadores.

Não é por acaso que todas as sessões do Congresso se iniciam com a frase “Sob a proteção de Deus”. E seja também “sob a proteção de Deus” que a avenida onde as decisões são tomadas se inicie. É o que explica Rudolfo Lago neste JBrNews especial de aniversário de Brasília.