Moro mantém o mandato de senador. E isso muda a política. Entenda

É impressionante a capacidade que o senador Sergio Moro (União-PR) tem de produzir saltos ornamentais, verdadeiros twists duplos carpados, na política.

Moro era o juiz da Lava Jato. Largou para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Então, saiu do governo rompido e denunciando Bolsonaro. Para se reaproximar de Bolsonaro depois. Seria candidato à Presidência da República pelo Podemos.

Desistiu, trocou o Podemos pelo União Brasil e saiu senador pelo Paraná. Para o PT e o PL, autores da ação que pedia a perda do mandato de Moro, o fato de ter feito pré-campanha para presidente, e arrecadado dinheiro nessa pré-campanha, teria tornado desigual a disputa para o Senado.

Moro agora acabou absolvido por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E a manutenção do seu mandato o leva a novas cambalhotas políticas. Ele agora elogia o Judiciário e pede o fim da polarização política.

O peculiar estilo político do ex-juiz e suas consequências são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.