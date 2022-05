Momento da Beleza #004 – Tonificação Muscular

Os cuidados da pele vai além de cremes e hidratantes, você sabia que podemos treinar a musculatura da face

No episódio desta semana no Momento da Beleza vamos falar a respeito de tonificação muscular. Os cuidados da pele vai além de cremes e hidratantes, você sabia que podemos treinar a musculatura da face. Isso acontece quando tonificamos por meio de estímulos e a tonificação muscular trabalha isso com eletro estímulos.

Veja a explicação da Dra. Patrícia Moura: