Brasil tem mais de 150 concursos públicos abertos

São 210,4 mil vagas em todo o país; salários chegam a R$ 16.549,40

Mais de 151 concursos públicos estão em fase de inscrição no Brasil, a partir desta segunda-feira (8). Ao todo, são 210.467 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

O concurso da Prefeitura de São Cristóvão do Sul (SC) tem cargos com salários que chegam a R$ 16.549,40. Alguns certames também preveem a formação de cadastro reserva, ou seja, os candidatos aprovados serão chamados conforme a disponibilidade de vagas.

Oportunidades

Entre os principais concursos federais abertos estão o da Aeronáutica, que oferece 223 vagas de nível médio, o concurso da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), que prevê a formação de cadastro reserva em cargos de nível superior e o Conselho Federal de Química, com 270 vagas de nível superior.



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reservou 22.409 vagas de nível médio e 181.898 vagas para nível fundamental. A Marinha realizará dois concursos para preenchimento de 980 vagas de nível médio e outro para 33 vagas de músicos. Já o Ministério da Economia oferece 590 vagas



Nesta segunda-feira, ao menos 13 órgãos abrem o prazo de inscrições para 293 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 6.956,78 na Prefeitura de Ibiraçu (ES).



Governo do Mato Grosso do Sul

Inscrições: até 11/03/2021

64 vagas

Salários de até R$ 2.414,27

Cargos de nível médio e superior

Confira o edital

Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG)

Inscrições: até 12/03/2021

1 vaga

Salários de até R$ 1.446,00

Cargos de nível superior

Confira o edital

Prefeitura de Amaporã (PR)

Inscrições: até 22/03/2021

Cadastro de reserva

Salários de até R$ 2.992,24

Cargos de nível superior

Confira o edital

Prefeitura de Barra do Turvo (SP)

Inscrições: até 10/03/2021

20 vagas

Salários de até R$ 1.000,00

Cargos de nível fundamental

Confira o edital

Prefeitura de Caapiranga (AM)

Inscrições: até 12/03/2021

71 vagas

Salários de até R$ 1.443,12

Cargos de nível superior

Confira o edital

Prefeitura de Campina das Missões (RS)

Inscrições: até 18/03/2021

6 vagas

Cargos de nível superior

Confira o edital

Prefeitura de Delfinópolis (MG)

Inscrições: até 12/03/2021

3 vagas

Salários de até R$ 1.403,56

Cargos para alfabetizados

Confira o edital

Prefeitura de Ibiraçu (ES)

Inscrições: até 09/03/2021

37 vagas

Salários de até R$ 6.956,78

Cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Confira o edital

Prefeitura de João Neiva (ES)

Inscrições: até 10/03/2021

3 vagas

Salários de até R$ 2.620,98

Cargos de nível superior

Confira o edital

Prefeitura de Marabá (PA)

Inscrições: até 09/03/2021

31 vagas

Salários de até R$ 5.086,90

Cargos de nível médio e superior

Confira o edital

Prefeitura de Nova Serrana (MG)

Inscrições: até 16/03/2021

Cadastro de reserva

Salários de até R$ 3.060,18

Cargos de nível superior

Confira o edital

Santa Casa de Misericórdia do Pará

Inscrições: até 10/03/2021

34 vagas

Salários de até R$ 1.045,00

Cargos de nível fundamental

Confira o edital

Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) do Ceará

Inscrições: até 10/03/2021

23 vagas

Salários de até R$ 2.266,00

Cargos de nível médio e superior

Confira o edital