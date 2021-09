JBr Saúde #029 – Pandemia está mais controlada, mas cuidados ainda são fundamentais

O programa estreou com uma entrevista com uma infectologista e termina também ouvindo um infectologista

Depois de sete meses e 28 programas semanais, o JBrSaúde chega ao fim. Ao longo desse tempo, procuramos trazer ao público informações relevantes sobre novos tratamentos, problemas do cotidiano e, especialmente, sobre a pandemia de covid-19. O programa estreou com uma entrevista com uma infectologista e termina também ouvindo um infectologista, o doutor Luís Gustavo Santos, do EuSaúde, empresa especializada em telemedicina. Como está o controle da covid-19? Que cuidados a população ainda precisa ter com ela? Quando poderemos voltar ao normal? Voltaremos ao normal? Essas são algumas questões que abordam com o doutor Luís Gustavo os jornalistas Estevão Damázio e Rudolfo Lago neste último JBrSaúde.