JBr Saúde #026 – Síndrome Disfuncional

Você conhece o termo Síndrome Disfuncional? Provavelmente não. Mas há uma boa possibilidade de já ter enfrentado este problema, conhecido no meio como “elo perdido” no tratamento das dores. Na verdade, esta síndrome está relacionada a sintomas comuns de muitas dores e que exige uma avaliação do todo, não somente da região onde o paciente está reclamando. Uma investigação mais profunda. Sobre o tema, conversamos com o doutor Carlos Gropen, presidente da Sociedade para Estudos da Dor do DF, médico fisiatra e professor de Medicina da UNB.