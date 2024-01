Você viu primeiro aqui Lewandowski deve ser o ministro da Justiça

Vai-se confirmando algo que quem acompanha o JBrNews viu primeiro por aqui, Lewandowski deve ser o ministro da Justiça.

Vai-se confirmando algo que quem acompanha o JBrNews viu primeiro por aqui. Logo depois que Flávio Dino foi indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), informamos que o nome da preferência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituí-lo era o ex-ministro da Suprema Corte Ricardo Lewandowski. O que na ocasião emperrava o avanço da escolha era que Lewandowski não queria ter no ministério a área de segurança pública, achava que não era seu perfil.

As coisas avançaram, porém, e no início da semana Lula teve nova conversa com Lewandowski. E as informações são de que ele aceita o Ministério da Justiça, inclusive com a Segurança Pública.

O que está pegando agora é a definição do segundo escalão, e o destino do secretário-executivo do ministério, Ricardo Capelli. Como estão as negociações é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.