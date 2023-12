STF resolvido, quem irá para a Justiça?

Dino só deverá tomar posse no Supremo em fevereiro, após o recesso do poder Judiciário. Mas não ficará na Justiça até lá.

Como não existe espaço vago na política, mal Flavio Dino conquistou na noite de quarta-feira (13) a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), já começou a corrida pelo seu gabinete no Ministério da Justiça. Dino só deverá tomar posse no Supremo em fevereiro, após o recesso do poder Judiciário. Mas não ficará na Justiça até lá.

Deverá sair antes. O que não significa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá escolher logo o sucessor de Dino na Justiça. Há diversas questões a serem resolvidas, inclusive se o ministério será desmembrado com a criação de uma pasta da Segurança Pública.

O mais provável no primeiro momento é que o secretário-executivo, Ricardo Capelli, fica interinamente até a solução final, que até poderá ser ele mesmo.

