Ser ou não ser governo: o dilema do PT

Os debates do Encontro Nacional do PT no fim de semana escancaram as tensões internas do partido e os seus dilemas. O terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva é marcado por uma forte polarização. O país elegeu Lula, mas também um Congresso conservador, com o qual Lula tem de conviver.

O governo é fruto de uma ampla coalização de forças. E, nessa coalizão, ao contrário do que talvez gostaria, o PT é minoria. Mas não parece compreender isso. A ala majoritária do partido bate forte na política econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à qual chama de “austericídio”, embora Haddad seja ele também filiado ao PT. Trata o Congresso como inimigo quando Lula precisa se entender e compor com ele.

