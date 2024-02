Sai Dino, entra Lewandowski. O que esperar da troca?

O que esperar dessa mudança? Flávio Dino é juiz de formação com longa carreira política, mais um braço de Lula no STF?

Flávio Dino sai da Justiça para ir para o Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski saiu do Supremo Tribunal Federal para ir para a Justiça. Certamente não é mera troca de posições. Há uma série de questões em jogo por trás dessa mexida de peças.

O que esperar dessa mudança? Flávio Dino é juiz de formação com longa carreira política. Lewandowski, ao contrário, entra no jogo político após uma longa carreira de magistrado. Perfis, portanto, bem diferentes. Mas que deverão se associar, talvez fortalecendo mais laços entre a Justiça e a Suprema Corte. Acentuando, talvez, os protestos da oposição, alvo muitas vezes de operações da Polícia Federal do Ministério da Justiça autorizadas pelo Supremo.

O que deve acontecer após a posse de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.