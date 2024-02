Ricardo Nunes em São Paulo: Bolsonaro, mas não muito

Entre a cruz e a espada, Nunes precisa do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, por outro lado, não pode colar demais nele.

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nova pesquisa em São Paulo que mostra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) se aproximando do deputado Guilherme Boulos (Psol) na disputa. Até então, Boulos vinha numa liderança folgada. Agora, a pesquisa mostra o deputado do Psol com 33% e o atual prefeito com 32%. A pesquisa coincide com um momento no qual a cúpula do MDB resolve embarcar de cabeça na candidatura de Nunes. Fazendo, porém, uma avaliação que exigirá do prefeito de São Paulo uma ginástica complicada.

Na avaliação dos caciques emedebistas, Nunes precisa do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, por outro lado, não pode colar demais nele. Precisa encontrar uma complicada sintonia fina na qual tenha os votos bolsonaristas mas não acabe ficando somente com eles.

