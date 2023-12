Retrospectiva2023: Desafios do governo na economia

O presidente Lula herdou em seu terceiro mandato um país bem mais complexo do que aquele que governou em seus dois mandatos anteriores.

Foi um ano desafiador. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva herdou em seu terceiro mandato um país bem mais complexo do que aquele que governou em seus dois mandatos anteriores.

O país polarizado, marcado pelos episódios de 8 de janeiro. E um mundo também mais difícil, envolvido em duas guerras, na Europa e no Oriente Médio. Mas Lula termina o ano com boas perspectivas, e a estrada pavimentada para 2024. Aprovou a ansiada reforma tributária, e outros projetos, como a taxação dos super-ricos, que garantem recursos para o ano que vem, para alcançar a prometida meta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de déficit zero, e fazer as entregas de obras e investimentos prometidos. Conseguirá?

É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no quarto episódio da Retrospectiva 2023.