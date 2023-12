Retrospectiva 2023: o mundo em guerra

Tempos bélicos que preocupam o mundo pelas suas repercussões e mesmo pela possibilidade de novos conflitos. O que pode acontecer no planeta?

A tenebrosa sombra da guerra voltou a se projetar sobre o mundo em 2023. Na Europa, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E no Oriente Médio, na guerra sangrenta entre Israel e o Hamas. E aqui, na América do Sul, um risco de conflito entre a Venezuela e a Guiana.

Tempos bélicos que preocupam o mundo pelas suas repercussões e mesmo pela possibilidade de novos conflitos. O que pode acontecer no planeta com esses focos de guerra e tensão? Há riscos de novos focos?

