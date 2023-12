Restrospectiva 2023: direita e esquerda se engalfinham

Em diversos lugares do mundo, tem o mesmo tipo de polarização que confronta nos países a direita e a esquerda de maneira mais extremada

Não é apenas no Brasil. Em diversos lugares do mundo, verifica-se o mesmo tipo de polarização que confronta nos países a direita e a esquerda de maneira mais extremada.

Em 2023, vimos esse fenômeno acontecer na Argentina, nosso vizinho, com a vitória de Javier Milei, político de extrema-direita. Projeta-se para 2024 uma possibilidade de retorno de Donald Trump nos Estados Unidos. E, muitas vezes, a resposta dada para isso é um nome da esquerda oposta.

Os aspectos dessa radicalização de posições, por que ela ocorre e seus reflexos para as disputas políticas no mundo são o tema do último episódio da Retrospectiva 2023. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.