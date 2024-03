Queda na popularidade de Lula aumenta desafios

Pesquisa realizada pelo Instituto Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) aponta para uma queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu governo, acima da margem de erro do levantamento, que é de 2,2 pontos percentuais. Com relação à rodada anterior, a popularidade de Lula caiu de 54% para 51%. Isso aumenta os desafios do governo que, para reverter essa queda na popularidade, precisará fazer entregas. E fazer entregas depende de uma boa relação do Executivo com o Legislativo. E, nesse sentido, as notícias sobre a distribuição dos comandos das comissões temáticas da Câmara não foram boas. O principal partido de oposição, o PL, vai comandar a importantíssima Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Os desafios de Lula perante a queda na sua popularidade são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.