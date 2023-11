Quais serão os próximos passos da reforma tributária

A reforma tributária foi aprovada com folga na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Foram 20 votos favoráveis e apenas seis contrários.

O que projeta uma aprovação com folga no plenário, nos dois turnos previstos para esta quarta-feira (8) e para quinta (9).

Mas é preciso saber agora o que acontecerá em seguida. Como o texto foi muito modificado no Senado, terá de voltar para nova rodada na Câmara. E a Câmara não pode modificá-lo, porque isso implicaria novo retorno ao Senado, e a reforma acabaria não sendo promulgada este ano.

A Câmara aceitará as diversas exceções à reforma que foram introduzidas pelos senadores? Ou encontrará caminhos alternativos para chegar a uma solução que permita a aprovação da reforma, esperada há mais de 40 anos?

Os caminhos futuros e a análise da reforma que saiu do Senado são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.