Análise: PF atira em Carluxo, e resvala no Congresso

A operação da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (29) mirou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. Mas acabou resvalando no Congresso Nacional, onde o clima já vinha tenso há algumas semanas. É com o impacto da nova operação da PF que ocorrerá a reunião do colégio de líderes convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Uma reunião que já antecipava a volta do recesso parlamentar por conta do clima de insatisfação com o corte nas emendas parlamentares imposto pelo presidente Lula. Na oposição, a acusação de que as investigações da PF, autorizadas pelo STF, têm instrumentalização política aumenta tendo agora como alvo o filho do ex-presidente. Por outro lado, tudo indica que essas investigações se aprofundarão contra ex-integrantes do governo anterior. E o Congresso e o STF ainda nem voltaram a trabalhar.

Os detalhes desse clima pesado são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.