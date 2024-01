Perspectivas 2024: O que esperar das eleições municipais

Em outubro deste ano que se inicia, haverá eleições municipais no Brasil, para a escolha dos novos prefeitos e vereadores.

Em outubro deste ano que se inicia, haverá eleições municipais no Brasil, para a escolha dos novos prefeitos e vereadores. E o que as pesquisas projetam é a manutenção da polarização política, entre os grupos que preferem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, os partidos fazem suas projeções. Tanto o PT de Lula quanto o PL de Bolsonaro fazem estimativas de eleger em torno de mil prefeitos.

Um outro partido corre no meião em busca também dos seus mil prefeitos: o PSD de Gilberto Kassab. As eleições municipais acabam por normalmente ser uma prévia do que acontecerá dois anos depois nas eleições municipais. O que se espera desse pleito é o tema do primeiro episódio das Perspectivas 2024. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.