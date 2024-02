Os tambores rufaram, e a guerra entre os poderes foi declarada

Os tambores rufaram e a guerra entre os poderes está declarada. Lira disparou contra Lula na abertura dos trabalhos no congresso.

No conteúdo de segunda-feira (5), dizíamos que os tambores de guerra iriam rufar na abertura dos trabalhos do poder Legislativo. E não deu outra. Os tambores rufaram e a guerra entre os poderes está declarada. A mensagem de diálogo enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solenemente ignorada.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez discurso duríssimo contra o governo federal, deixando claro que não irá abrir mão do poder orçamentário e que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, não cumpre acordos. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), voltou-se contra o Judiciário.

No JBrNews de hoje, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago aprofundam-se sobre as implicações do duro discurso de Arthur Lira. E deixam para o próximo conteúdo a análise do discurso de Pacheco e demais desdobramentos.