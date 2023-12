Orçamento: mais poder para o Congresso

Conforme a LDO aprovada, o governo terá de reservar até o final do primeiro semestre o dinheiro para pagar as emendas parlamentares.

O Congresso aprovou na terça-feira (19) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com uma inovação que dará ainda mais poder para o Congresso reduzindo substancialmente o poder do governo na execução orçamentária. Conforme a LDO aprovada, o governo terá de reservar até o final do primeiro semestre obrigatoriamente dinheiro para pagar as emendas parlamentares.

Por um lado, isso diminuirá o poder de barganha do governo, o famoso toma-lá-dá-cá, que troca votos por verbas. Por outro lado, o governo terá menos capacidade de desenvolver grandes projetos nacionais estruturantes, privilegiando os interesses paroquiais dos parlamentares. E, mais grave, abrindo um novo potencial de escândalo, porque a medida vai na contramão das recomendações que lá atrás tinham sido feitas pela CPI que investigou o esquema dos Anões do Orçamento.

É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.