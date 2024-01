Onerar ou desonerar, eis a questão!

Fernando Haddad, arrumou um problema para o governo ao insistir em onerar os 17 setores da economia, Lula mandou resolver

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, arrumou um problema para o governo ao insistir em onerar os 17 setores da economia, que tiveram o benefício da desoneração pelo Congresso Nacional em duas votações, no final do ano, quando deputados e senadores deixaram claro serem contra a ideia de Haddad. Diante da teimosia do ministro da Fazenda, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, desembarcou em Brasília, interrompendo suas férias em Alagoas, pra tentar um acordo com o governo.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, há poucos dias, fez o mesmo! O problema é saber se esse acordo sairá ou o presidente Lula terá de começar o ano com um abacaxi bem azedo pra descascar. Essa é a análise do JBrnews de hoje com Alexandre Jardim… confira!