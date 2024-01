O que se espera de Gonet na apuração dos atos golpistas

Quando foi sabatinado pelo Senado, Paulo Gonet praticamente não sofreu ataques da oposição, que parecia aplaudir seu perfil mais garantista e conservador. Agora, porém, depois que Gonet de fato assumiu o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), na prática começam a mudar as expectativas. Especialmente com relação à atuação que Gonet deverá ter nos processos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Nesse caso, quem acompanha o trabalho da PGR avalia que o perfil do procurador não irá interferir na celeridade desses processos. Gonet deverá ser rápido e incisivo na formulação das denúncias contra os envolvidos, e o que se espera é que todos os processos estejam concluídos até o final do ano.

O que move Gonet no caso dos atos de 8 de janeiro? Por que sua atuação será assim? É o que explica Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.