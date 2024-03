O que os deputados querem é dinheiro?

disputa pelo controle das comissões na Câmara paralisa a agenda legislativa, enquanto os partidos brigam por recursos de emendas.

A discussão a respeito de quem irá comandar as comissões temáticas paralisa há algumas semanas a pauta da Câmara. Enquanto os partidos brigam, os temas de interesse do país não avançam. No fundo, trata-se de uma discussão por dinheiro. Os recursos de emendas que antes faziam parte do chamado orçamento secreto viraram emendas de comissão depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) tornou esse modelo inconstitucional. Com isso, algumas comissões passaram a dispor de verbas milionários.

Somente a Comissão de Saúde, por exemplo, tem mais de R$ 5 bilhões em recursos orçamentários. Para o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), tamanho poder na destinação de verbas públicas como acontece hoje com o Congresso brasileiro é “uma anomalia”. E a discussão dessa “anomalia” é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.