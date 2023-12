O que esperar da Cúpula do Mercosul, se é que se pode esperar algo

A maior expectativa que havia sobre essa cúpula, era a assinatura do acordo de livre comércio com a União Europeia

A Cúpula do Mercosul se inicia no Rio de Janeiro, na bela paisagem do Museu do Amanhã. Mas, além da linda vista da Baía da Guanabara, é possível se esperar mais alguma coisa da reunião dos chefes de Estado do bloco econômico que reúne os países sul-americanos?

A maior expectativa que havia sobre essa cúpula, que encerra o mandato do Brasil na presidência do Mercosul, era a assinatura do acordo de livre comércio com a União Europeia. Mas, apesar do empenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a reunião deverá se encerrar sem a assinatura do acordo.

Pelo lado europeu, há uma resistência muito grande da França. Pelo lado sul-americano, uma hesitação da Argentina. A análise das expectativas quanto à Cúpula do Mercosul é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.