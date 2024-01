O Ministério Público está de volta?

O procurador da República junto ao (TCU), Lucas Furtado, entrou com duas representações contra ministros do governo Lula.

Num mesmo dia, na quinta-feira (12), o procurador da República junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Furtado, entrou com duas representações contra ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

A primeira representação pede investigação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, depois da destinação de R$ 55 milhões para o município de Cabo Frio, onde seu filho tornou-se secretário de Cultura. A segunda representação é contra o secretário-geral da Presidência, Márcio Macedo, que teria usado verba pública para viajar junto com assessores para um carnaval fora de época em Aracaju.

As duas representações no mesmo dia serão um sinal de que o ativismo do Ministério Público retorna após as mudanças na Procuradoria-Geral da República? Esse é o tema do JBrNews de hoje. Com Rudolfo Lago.