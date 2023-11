No Brasileirão do Planalto, um golaço e um gol contra

Duelo de Acontecimentos: O Golaço da Repatriação e o Gol Contra da ‘Dama do Tráfico com secretários do governo recebendo uma faccionada.

O Campeonato Brasileira anda embolado, disputadíssimo. Mas no brasileirão da política, o jogo também embolou, depois que o governo, no mesmo dia, marcou um golaço e um tremendo gol contra. O golaço foi o desfecho da ação do governo para repatriar os brasileiros que estavam no Oriente Médio, no cenário do conflito entre Israel e o grupo Hamas.

Já perto da meia-noite de segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu os repatriados que chegaram da Faixa de Gaza, coroando um esforço que mobilizou dez aeronaves da Força Aérea Brasileira, incluindo o avião presidencial. No mesmo dia, porém, foi marcado um gol contra, depois que se soube que dois secretários do Ministério da Justiça receberam em seus gabinetes Luciene Barbosa Farias, conhecida como a “dama do tráfico”, mulher do chefe do Comando Vermelho conhecido por Tio Patinhas.

As consequências desse jogo empatado no Planalto são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.