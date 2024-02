Lula e Bolsonaro: líderes em momentos distintos

A situação dos dois líderes em seus momentos distintos é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 trouxe uma novidade para a política brasileira: o surgimento de um segundo líder de massas. Até aquele momento, só havia no Brasil um político contemporâneo com essas características: Luiz Inácio Lula da Silva. Com Bolsonaro, o país passou a ter um líder de massas de esquerda – Lula – e um líder de massas de direita – Boilsonaro.

Neste momento, os dois líderes vivem momentos políticos e desafios diferentes. Lula enfrenta a necessidade de testar sua capacidade de articulação política, diante de um Congresso que muitas vezes lhe é hostil. E Bolsonaro, fustigado pelas investigações da Polícia Federal autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tenta mostrar, com o ato que convocou para o domingo (25) que ainda tem a mesma capacidade de arregimentar multidões, como forma de dar uma resposta política às ações contra ele.

A situação dos dois líderes em seus momentos distintos é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.