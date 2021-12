JBr News #310 – Mercado Financeiro e as eleições presidenciais

Quem será o candidato a Vice Presidente que dará tranquilidade ao mercado financeiro e consolidará uma disputa de segundo turno nas eleições

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Quem será o candidato a Vice Presidente que dará tranquilidade ao mercado financeiro e consolidará uma disputa de segundo turno nas eleições, ao Palácio do Planalto no ano que vem? Essa é a análise de hoje com Alexandre Jardim… Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!