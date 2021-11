JBr News #301 – Votação da PEC dos Precatórios

Terça movimentada em Brasília com negociações para votação da PEC dos Precatórios

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Terça movimentada em Brasília com negociações para votação da PEC dos Precatórios, a convocação do PGR para se explicar aos senadores, o fiasco nas prévias do PSDB para definir quem será o candidato ao Planalto e a filiação do atual ocupante no PL. Muitos assuntos analisados no JBrNews… Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!