JBr News #276 – Como será o day after da CPI da Covid?

O relatório da CPI da Covid certamente será devastador do ponto de vista do que imputará ao presidente Jair Bolsonaro e a outros personagens

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.O relatório da CPI da Covid certamente será devastador do ponto de vista do que imputará ao presidente Jair Bolsonaro e a outros personagens. Mas o grande desafio agora será mantê-lo vivo daqui até as eleições de 2022. Há chance de os eleitores até lá esquecerem dele? É o que comentam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!