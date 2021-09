JBr News #263 – Má avaliação do governo contamina a avaliação das demais instituições?

As pesquisas têm mostrado há algum tempo forte queda na avaliação do governo Jair Bolsonaro

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Há uma máxima popular de que uma maçã estragada contamina toda a caixa. As pesquisas têm mostrado há algum tempo forte queda na avaliação do governo Jair Bolsonaro. Agora, começam a mostrar queda também na avaliação sobre outras instituições. Inclusive as Forças Armadas. É um sinal de contaminação a partir da má avaliação do governo? É sobre essa questão que avaliam Estevão Damázio e Rudolfo Lago nesta edição do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade.