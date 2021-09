JBr News #256 – Terceira via ou encruzilhada?

Os partidos de centro fazem diversos movimentos em torno de encontrarem uma opção viável para a tal terceira via que tire as eleições do ano que vem da polarização entre Lula e Bolsonaro

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Os partidos de centro fazem diversos movimentos em torno de encontrarem uma opção viável para a tal terceira via que tire as eleições do ano que vem da polarização entre Lula e Bolsonaro. MDB, PSDB, DEM e Cidadania começam hoje um seminário conjunto. Mas o DEM, que está se unindo ao PSL, conversa também com Ciro Gomes, do PDT. E o Cidadania aposta em Alessandro Vieira para a presidência. E o PSDB discute suas questões internas. É possível mesmo que todos se unam em torno de uma candidatura só? Ou a terceira via pode empacar numa encruzilhada? É o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!