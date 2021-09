JBr News #251 – Como se dá o day after do Sete de Setembro?

Um dia depois das manifestações do Sete de Setembro, a sensação é de que o presidente Jair Bolsonaro saiu mais enfraquecido que fortalecido

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Um dia depois das manifestações do Sete de Setembro, a sensação é de que o presidente Jair Bolsonaro saiu mais enfraquecido que fortalecido. Partidos de centro, como o PSDB, o PSD e o Solidariedade, começam a aceitar a ideia do impeachment ou alguma solução vinda do Tribunal Superior Eleitoral, com a cassação da chapa Bolsonaro/Mourão. O day after das manifestações é o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.