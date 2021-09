JBr News #249 – Cenários de sonho e de pesadelo para o Sete de Setembro

Para o Centrão, principal base parlamentar de Jair Bolsonaro, o cenário dos sonhos para o dia Sete de Setembro é de manifestações grandes, mas não gigantes nem violentas

No JBr News de hoje:

Para o Centrão, principal base parlamentar de Jair Bolsonaro, o cenário dos sonhos para o dia Sete de Setembro é de manifestações grandes, mas não gigantes nem violentas. Isso manteria Bolsonaro forte para disputar em 2022, mas não forte o suficiente para uma aventura golpista. Forte para disputar uma eleição, ele precisará do Centrão. Agora, o caldo de apoio do grupo pode desandar em duas hipóteses: se os atos forem pequenos ou se, gigantes, forem violentos. É a análise do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.