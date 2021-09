JBr News #247 – Insatisfação do mundo produtivo com Bolsonaro ficou evidente

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) até divulgou um manifesto favorável ao governo Jair Bolsonaro

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) até divulgou um manifesto favorável ao governo Jair Bolsonaro. Então, empresários mineiros resolveram fazer um texto paralelo, reforçando também a defesa da democracia e das instituições. Assim, com poucas defecções, essa é a posição que prevaleceu para a maioria do mundo empresarial e financeiro. Não parece haver muita dúvida de que essa preocupação habita a cabeça da grande maioria do topo do PIB brasileiro. É a análise de hoje no JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!