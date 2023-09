JBr News 2023 #174 – Acabou a novela ministerial? É igual filme da Marvel…

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva finalmente resolveu a longuíssima novela da reforma ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva finalmente resolveu a longuíssima novela da reforma ministerial, definindo para onde irão os deputados do Centrão André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Mas, como nos filmes da Marvel, haverá cenas pós-créditos. Falta definir para onde irá a bilionária fatia dos jogos de apostas e as 12 diretorias da Caixa. No fundo, como explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o que importa é dinheiro.