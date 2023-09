JBr News 2023 #172 – Por que o Centrão quer os Esportes

Surgiu nas últimas horas a ideia de que o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fique com o Ministério dos Esportes

Na longuíssima novela da negociação do governo com o Centrão por novos ministérios, surgiu nas últimas horas a ideia de que o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fique com o Ministério dos Esportes, hoje comandado pela ex-jogadora de vôlei Ana Moser. À primeira vista, não parece ser um dos ministérios mais vistosos e importantes. Mas o Centrão parece ter muito interesse por ele. E qual seria a razão dessa cobiça? O nome é emendas orçamentárias. A pasta dos Esportes é uma das ideais para o Centrão executar o seu jogo de distribuição de recursos do orçamento. Como funciona esse esquema é o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.