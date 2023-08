JBr News 2023 #156 – Semana dominó. Uma peça precisa cair para empurrar as outras

Brasília inicia uma semana dominó. Há a perspectiva de que aconteça uma série de coisas

Brasília inicia uma semana dominó. Há a perspectiva de que aconteça uma série de coisas. Mas, como na brincadeira que se faz com as peças de dominó, há uma sequência de fatos que precisarão acontecer para empurrar os demais. Hoje, os líderes reúnem-se na Câmara para definir a votação do arcabouço fiscal. Mas precisa haver a sinalização concreta antes da reforma ministerial. A mudança dos ministros empurra a votação do arcabouço, que empurrará a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Que define a elaboração do orçamento. Tudo isso junto, se acontecer, pode sinalizar nova queda na taxa de juros. Como acontecerá esse jogo de dominó é o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.