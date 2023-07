JBr News 2023 #142 – Marielle: quando polícia e política se misturam

As novas revelações sobre o assassinato de Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Torres, apontam para uma situação das mais preocupantes

As novas revelações sobre o assassinato de Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Torres, apontam para uma situação das mais preocupantes. Pelo menos no Rio de Janeiro, um dos principais estados do Brasil, o crime misturou-se de forma profunda à política. Há regiões do Rio hoje completamente dominadas por um Estado paralelo. Regiões onde o Estado oficial já não mais consegue atuar. Os envolvidos, ex-policiais militares, todos viviam em um alto padrão motivado justamente pela existência desse Estado paralelo. Que domina desde os crimes menores até o assassinato de políticos e autoridades como Marielle. A triste constatação da existência de um mundo onde polícia e política se misturaram é o tema do JBrnews de hoje. Com Rudolfo Lago.