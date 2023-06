JBr News 2023 #114 – Rolo na política. Boa notícia na economia

O governo segue às voltas com rolos na relação política. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, permanece numa espécie de aviso prévio

O governo segue às voltas com rolos na relação política. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, permanece numa espécie de aviso prévio sem data clara para a demissão. Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua sem ter clareza do que realmente ganhará em troca caso faça a alteração no ministério. Mas, enquanto o tempo segue nublado na política, ele deu uma clareada na economia. A agência de risco Standart&Poors melhorou a classificação do Brasil, elevando para BB a nota de investimento, a melhor desde 2019. Um sinal que o governo comemorou. Se a economia seguir melhorando, talvez acabe ajudando a diminuir o rolo político. É para essa direção que o governo acende suas velas. Como mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.