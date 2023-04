JBr News 2023 #072 – Lula está do outro lado do mundo. Mas foi o mundo da política aqui que virou de cabeça para baixo

Enquanto o presidente Luís Inácio Lula da Silva está na China, uma mudança profunda aconteceu por aqui na conformação política da Câmara

Enquanto o presidente Luís Inácio Lula da Silva está na China, uma mudança profunda aconteceu por aqui na conformação política da Câmara. Ele está do outro lado do mundo, mas foi o mundo da política aqui que virou de cabeça para baixo. A formação dos dois grandes blocos na Câmara – o do MDB, PSD e outros com 142 deputados e o bloco do PP, PSB, PSDB\Cidadania e outros com 175 – alterou a conformação e dividiu em pedaços o antigo Centrão. Os três partidos que formavam a base de sustentação principal de Jair Bolsonaro – PP, Republicanos e PL – estão cada um em posições diferentes. Como isso deverá repercutir nos interesses do governo no Congresso é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.