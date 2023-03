JBr News 2023 #062 – O arcabouço fiscal chegou ao Congresso. Como será recebido?

O trabalho feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já foi um esforço de negociação

O trabalho feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já foi um esforço de negociação. Pressionado pela esquerda do PT a permitir mais gastos e pelo mercado financeiro e os liberais a fazer mais cortes, Haddad conseguiu uma proposta que fica no meio termo. E que tem o aval do presidente Luiz Inácio Lula da silva. De um modo geral, ela foi bem recebida pelo meio político e pelo mercado. Mas terá agora que tramitar no Congresso. Como será essa tramitação, quais as pressões que deverão acontecer e que riscos haverá agora é o que discutem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews desta sexta-feira (31).