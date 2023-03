JBr News 2023 #061 – Bolsonaro está de volta. O que muda no país?

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta quinta-feira (30) em Brasília. E sua volta mexe com o cenário político brasileiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta quinta-feira (30) em Brasília. E sua volta mexe com o cenário político brasileiro. No JBrNews de hoje, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago analisam o tamanho dessa mexida. O que ela representará para seu partido, o PL? O que representará para o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Para a correlação de forças no Congresso? E no Judiciário, com os diversos processos a que Bolsonaro responde? Depois da derrota nas eleições e do autoexílio nos Estados Unidos, qual é agora o peso da popularidade e liderança de Bolsonaro?