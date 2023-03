JBr News 2023 #053 – A Lava Jato completa nove anos, de realizações e de grandes frustrações

A Operação Lava Jato completa nove anos. Foi um marco importante no combate à corrupção no país

A Operação Lava Jato completa nove anos. Foi um marco importante no combate à corrupção no país. Mas a verdade é que boa parte das suas condenações e imputações acabou sendo anulada e revertida pela Justiça. Políticos condenados e até presos acabaram retornando à vida política. E não parece haver de fato um melhor ambiente de moralidade na vida pública brasileira. Nove anos depois, a Lava Jato é de fato um marco ou uma enorme frustração? Uma oportunidade terá sido perdida na fogueira de vaidades de juízes e procuradores? É o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.