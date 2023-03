JBr News 2023 #048 – Frustrada com Bolsonaro, a direita busca alternativas

Os conservadores estão frustrados, decepcionados com a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos

A entrevista que o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, concedeu no fim de semana ao jornal Folha de São Paulo explicitou um sentimento que há na direita. Os conservadores estão frustrados, decepcionados com a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos quando deveria estar no Brasil liderando a oposição ao governo Lula. Diante disso, começa-se a procurar alternativas no campo da direita que assumam essa liderança. No PL, partido de Bolsonaro, as queixas não são explícitas, mas elas existem também. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.