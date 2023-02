JBr News 2023 #039 – Uma CPI, para criar dificuldade e vender facilidade

A oposição ao governo Lula conseguiu as assinaturas para instalar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)

A oposição ao governo Lula conseguiu as assinaturas para instalar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, quando os três principais prédios da República foram depredados. O governo não queria a CPI, por temer que ela ocupe todo o tempo e energia do Congresso, prejudicando o andamento das pautas de interesse, como a reforma tributária. A oposição quer a CPI justamente para fustigar o governo. Enfim, com a CPI, o Congresso passa a ter o cenário para fazer o velho jogo de criar dificuldades para vender facilidades. O jogo da política começou, como mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.