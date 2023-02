JBr News 2023 #035 – Conseguirá mesmo Lula governar sem mágoa?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma longa entrevista à rede de televisão CNN

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma longa entrevista à rede de televisão CNN. Fez diversos anúncios importantes, como o novo valor do salário mínimo. Lula falou de independência do Banco Central, sobre Bolsonaro e sobre sua condenação e prisão na Operação Lava Jato. Disse que não pode governar “magoado”. Mas há quem comente que o Lula do terceiro mandato já não é mais o “Lulinha Paz e Amor” de antes. Depois de tudo o que aconteceu, conseguirá mesmo Lula governar sem mágoa? É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.