JBr News 2023 #032 – PT e PL têm um problema comum: o vácuo de poder

Nas avaliações que faz o PL sobre o momento político, há um ponto em que o partido comandado por Valdemar Costa Neto se assemelha de seu principal adversário, o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos os partidos enfrentam o risco do vácuo de poder. No PT, a falta de clareza sobre quem vai substituir Lula nas próximas eleições abre espaço para uma briga que poderá eclodir em algum momento. No PL, o vácuo ocorre pela opção do ex-presidente Jair Bolsonaro de se autoexilar nos Estados Unidos, deixando órfãos por aqui os bolsonaristas. De que forma esse vácuo será ocupado é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.