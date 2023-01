JBr News 2023 #021 – Arthur Lira será agora ainda mais poderoso do que foi no governo Bolsonaro?

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), trabalha para ser reeleito na quinta-feira com a maior votação da história do Congresso

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), trabalha para ser reeleito na quinta-feira com a maior votação da história do Congresso. Lira quer bater esse recorde para, com isso, dar uma demonstração de força. Quer ser agora ainda mais poderoso do que foi no governo Jair Bolsonaro. A perspectiva é que tanto Lira, esse de maneira fácil, quanto Rodrigo Pacheco, no Senado, se reelejam. A situação de Pacheco, porém, não é tão simples. No caso do Senado, temem-se traições. É o que mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.