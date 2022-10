JBr News 2022 #004 – Apoios políticos realmente viram votos?

Na largada do segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro saíram em busca de fechar novos apoios

Na largada do segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro saíram em busca de fechar novos apoios. Fernando Henrique Cardoso foi para Lula, e o governador de São Paulo, do mesmo PSDB, foi para Bolsonaro. Simone Tebet está com Lula, e o governador do DF, Ibaneis Rocha, do mesmo MDB, com Bolsonaro. Mas até onde esses movimentos de fato viram voto? Essa é análise que fazem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.